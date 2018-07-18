Стало відомо, коли перша баржа з херсонськими кавунами відправиться до Києва

"1-8 серпня, у період оптимального дозрівання херсонських кавунів, буде відправлене перше в цьому сезоні несамохідне судно з 500 тоннами солодкої ягоди. А вже з 15 серпня перша партія кавунів буде доставлена на полиці столичних магазинів", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, з приходом літнього сезону на полицях магазинів та на всіх місцевих ринках України та за її межами з’являються сезонні фрукти, серед іншого – кавуни та дині. Коли купляти соковиті фрукти та як уберегти себе від загрози шкідливих нітратів-добрив, розповів в коментарі УНН завідувач консультативно-інформаційного відділу "1583" Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко.