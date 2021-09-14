Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе в прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Вчера от вражеской пули на востоке страны погиб уроженец Львовской области Данилов Демьян Петрович 1997 года рождения. Об этом сообщили во Львовском областном совете, передает УНН.
Детали
Старший солдат Демьян Данилов был командиром механизированного отделения. Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.
“Демьян родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района. Руководство и депутатский корпус Львовского областного совета выражают искренние соболезнования родным и близким Героя”, — говорится в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.