Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Учора від ворожої кулі на сході країни загинув уродженець Львівщини Данилів Дем’ян Петрович 1997 року народження. Про це повідомили у Львівській обласній раді, передає УНН.
Деталі
Старший солдат Дем’ян Данилів був командиром механізованого відділення. Напередодні, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям.
“Дем’ян народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району. Керівництво та депутатський корпус Львівської обласної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Героя”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.