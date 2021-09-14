Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби

Деталі

Старший солдат Дем’ян Данилів був командиром механізованого відділення. Напередодні, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям.

“Дем’ян народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району. Керівництво та депутатський корпус Львівської обласної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Героя”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.