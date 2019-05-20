Стало известно, где в Украине самое дешевое сало
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Средние потребительские цены на сало в Украине составляют 75,71 грн за кг продукта. Дороже всего продают сало в Киеве, дешевле - на Волыни. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в Киеве в апреле стоимость 1 кг сала составляла 115,7 грн, в Волынской области - 51,2 грн.
Не дешево стоит сало в Киевской области - 89 грн за 1 кг продукта.
Купить сало относительно недорого можно в Тернопольской и Хмельницкой областях - там 1 кг продукта обойдется в 52 и 60 грн соответственно.
Заметим, по словам депутата Сергея Тригубенко, в Украине свинина уже стоит дороже, чем в магазинах ЕС.
Среди факторов, которые обусловили такую печальную картину: инфляционные процессы и эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), говорит политик.
"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. По экспорту, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - резюмировал он.