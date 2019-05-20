Стало відомо, де в Україні найдешевше сало
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Середні споживчі ціни на сало в Україні становлять 75,71 грн за кг продукту. Найдорожче продають сало у Києві, найдешевше — на Волині. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у Києві в квітні вартість 1 кг сала становила 115,7 грн, у Волинській області — 51,2 грн.
Не дешево коштує сало у Київській області — 89 грн за 1 кг продукту.
Купити сало відносно недорого можна у Тернопільській та Хмельницькій областях — там 1 кг продукту обійдеться у 52 та 60 грн відповідно.
Зауважимо, за словами депутата Сергія Тригубенка, в Україні свинина вже коштує дорожче, аніж у магазинах ЄС.
Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.
“Хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними. На цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини”, — резюмував він.