Стало известно, почему в городской совет Львова пришли с обысками
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Правоохранители проводят обыски в кабинете управления финансового контроля во Львовском горсовете по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе горсовета.
"Начальника управления финансового контроля ЛГС задержали с подозрением в получении неправомерной выгоды в размере 8 тыс. грн", - сообщили в городском совете.
Если факты незаконных действий должностного лица будут подтверждены, Львовский городской совет требует от правоохранителей объективного расследования и наказания.
"Сейчас в кабинете управления финансового контроля ЛГС правоохранительные органы проводят обыск", - сообщили в горсовете.
Напомним, правоохранители пришли с обысками в Львовский городской совет.