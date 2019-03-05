Стало відомо, чому у міську раду Львова прийшли з обшуками
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 березня. УНН. Правоохоронці проводять обшуки в кабінеті управління фінансового контролю у Львівській міськраді через підозру в хабарництві. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі міськради.
“Начальника управління фінансового контролю ЛМР затримали з підозрою в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 8 тис. грн”, — повідомили у міській раді.
Якщо факти незаконних дій посадової особи будуть підтверджені, Львівська міська рада вимагає від правоохоронців об’єктивного розслідування та покарання.
"Зараз в кабінеті управління фінансового контролю ЛМР правоохоронні органи проводять обшук", - повідомили у міськраді.
Нагадаємо, правоохоронці прийшли з обшуками у Львівську міську раду.