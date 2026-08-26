Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон

Звезда кантри-музыки Долли Партон умерла во вторник в больнице Нэшвилла после непродолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил её публицист Марсель Паризо в заявлении для американского журнала People, пишет УНН.

Детали

По его словам, 80-летняя Партон умерла в онкологическом центре Вандербильта—Инграма в Нэшвилле в окружении своих близких.

После короткой мужественной борьбы с раком Долли сегодня покинула этот мир в онкологическом центре Вандербильта—Инграма в окружении своих близких — говорится в заявлении её представителя.

Партон госпитализировали в онкологический центр в прошлую пятницу, 21 августа. Через четыре дня стало известно о её смерти.

При этом представители певицы не уточнили, с каким именно видом рака она боролась. Другие подробности о её состоянии и течении болезни пока также не разглашаются.

Долли Партон была одной из самых известных исполнительниц в истории кантри-музыки. За свою многолетнюю карьеру она выпустила десятки альбомов и стала автором таких известных песен, как "Jolene" и "9 to 5".

Умерла «королева кантри» Долли Партон, ей было 80 лет