Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон

Зірка кантрі-музики Доллі Партон померла у вівторок у лікарні Нешвілла після нетривалої боротьби з раком. Про це повідомив її публіцист Марсель Парізо у заяві для американського журналу People, пише УНН.

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За його словами, 80-річна Партон померла в онкологічному центрі Вандербільта-Інграма в Нешвіллі в оточенні своїх близьких.

Після короткої мужньої боротьби з раком Доллі сьогодні покинула цей світ в онкологічному центрі Вандербільта-Інграма в оточенні своїх близьких – йдеться у заяві її представника.

Партон госпіталізували до онкологічного центру минулої п'ятниці, 21 серпня. Через чотири дні стало відомо про її смерть.

При цьому представники співачки не уточнили, з яким саме видом раку вона боролася. Інші подробиці про її стан та перебіг хвороби наразі також не розголошуються.

Доллі Партон була однією з найвідоміших виконавиць в історії кантрі-музики. За свою багаторічну кар'єру вона випустила десятки альбомів і стала авторкою таких відомих пісень, як "Jolene" та "9 to 5".

Померла "королева кантрі" Доллі Партон, їй було 80 років