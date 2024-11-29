Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго
Киев • УНН
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне провел День благодарения в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Актер ранее публично не поддерживал кандидатуру Трампа на выборах.
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне провел День благодарения (Thanksgiving) в компании Дональда Трампа. Ранее Сталлоне публично не поддерживал кандидата от республиканцев США.
Передает УНН со ссылкой на Newsweek.
Сильвестр Сталлоне провел День благодарения с Дональдом Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида. Об этом свидетельствуют видеокадры, сообщает Newsweek.
Через несколько дней после того, как Трамп одержал победу над вице-президентом Камалой Харрис на президентских выборах в начале ноября, голливудский актер Сталлоне, который в этом году публично не поддержал кандидата, был также сфотографирован в членском клубе Mar-a-Lago.
Напомним
Экс-порнозвезда Сторми Дэниелс высказалась по поводу заявлений о том, что она собирается покинуть США после недавней победы Дональда Трампа на президентских выборах.
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