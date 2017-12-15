Стали известны последние участники четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Участники Кубка Украины по баскетболу среди мужчин сыграли все повторные матчи 1/8 финала турнира, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В Кропивницком местный “Золотой Век” принимал “Черкасские Обезьяны”, но не сумел сыграть на равных, потерпев второе разгромное поражение 96: 124.
Одесский БК “БИПА” в гостях одолел сопротивление МБК “Николаев” 66:74 и по двум матчам прошел дальше с разницей очков +9.
Все пары 1/4 финала выглядят так:
“Черкасские Обезьяны” — “БИПА”
“Ровно” — “Политехник” (Харьков)
“Химик-2” (Южный) — “Химик” (Южный)
“Будивельник” (Киев) — “Днепр”.
Стоит отметить, что матчи этой стадии состоятся 27 декабря и в 4 января.
Как сообщал УНН, БК “Днепр” обыграл “Запорожье” и пробился в 1/4 финала Кубка Украины.