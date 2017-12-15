Стали відомими останні учасники чвертьфіналу Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Учасники Кубка України з баскетболу серед чоловіків зіграли всі повторні матчі 1/8 фіналу турніру, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
У Кропивницькому місцевий “Золотой Вєк” приймав “Черкаські Мавпи”, але не зумів відіграти на рівних, зазнавши другої розгромної поразки 96:124.
Одеський БК “БІПА” в гостях здолав опір МБК “Миколаїв” 66:74 і за двома матчами пройшов далі з різницею очок +9.
Усі пари 1/4 фіналу виглядають так:
“Черкаські Мавпи” — “БІПА”
“Рівне” — “Політехнік” (Харків)
“Хімік-2” (Южне) — “Хімік” (Южне)
“Будівельник” (Київ) — “Дніпро”.
Варто зазначити, що матчі цієї стадії відбудуться 27 грудня та 4 січня.
Як повідомляв УНН, БК “Дніпро” обіграв “Запоріжжя” та пробився у 1/4 фіналу Кубку України.