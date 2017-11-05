Стали известны версии убийства в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Известно две версии убийства. Местные жители говорят, что видели, как злоумышленник скрывался между припаркованными автомобилями и как только Audi с его жертвой возвращала, чтобы припарковаться, убийца открыл огонь. Предварительно известно, что он выпустил две автоматные очереди, пули попали в лобовое и боковые стекла, передает корреспондент УНН.
"Слышала два выстрела, но они были достаточно тихими, как дети петардами играли в все", - рассказала местная жительница Валентина.
А вот по информации собственных источников УНН в правоохранительных органах, стрелял снайпер, который скрывался на недостроенной многоэтажке неподалеку.
Водитель Audi погиб на месте. Сейчас личность погибшего пока неизвестна. На месте продолжаются оперативно-следственные действия. Официальный комментарий полиция обещает предоставить после двенадцати.
Стоит отметить, что убийство произошло в довольно людном районе, здесь богато жилых домов, офисных помещений, магазинов и совсем недалеко находится один из крупнейших ночных клубов в Харькове. Поэтому свидетелей происшествия должно быть много.
Напомним, сегодня ночью на улице Клочковской в Харькове на парковке возле жилого дома неизвестный расстрелял автомобиль Audi, водитель погиб на месте.