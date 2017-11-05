Стали известны версии убийства в Харькове

ukru
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58513 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126127 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106422 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109013 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107470 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100499 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105358 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102566 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145977 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Стали известны версии убийства в Харькове

Стали известны версии убийства в Харькове

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Известно две версии убийства. Местные жители говорят, что видели, как злоумышленник скрывался между припаркованными автомобилями и как только Audi с его жертвой возвращала, чтобы припарковаться, убийца открыл огонь. Предварительно известно, что он выпустил две автоматные очереди, пули попали в лобовое и боковые стекла, передает корреспондент УНН.

"Слышала два выстрела, но они были достаточно тихими, как дети петардами играли в все", - рассказала местная жительница Валентина.

А вот по информации собственных источников УНН в правоохранительных органах, стрелял снайпер, который скрывался на недостроенной многоэтажке неподалеку.

Водитель Audi погиб на месте. Сейчас личность погибшего пока неизвестна. На месте продолжаются оперативно-следственные действия. Официальный комментарий полиция обещает предоставить после двенадцати.

Стоит отметить, что убийство произошло в довольно людном районе, здесь богато жилых домов, офисных помещений, магазинов и совсем недалеко находится один из крупнейших ночных клубов в Харькове. Поэтому свидетелей происшествия должно быть много.

Напомним, сегодня ночью на улице Клочковской в Харькове на парковке возле жилого дома неизвестный расстрелял автомобиль Audi, водитель погиб на месте.

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