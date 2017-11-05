Стали известны версии убийства в Харькове

"Слышала два выстрела, но они были достаточно тихими, как дети петардами играли в все", - рассказала местная жительница Валентина.

А вот по информации собственных источников УНН в правоохранительных органах, стрелял снайпер, который скрывался на недостроенной многоэтажке неподалеку.

Водитель Audi погиб на месте. Сейчас личность погибшего пока неизвестна. На месте продолжаются оперативно-следственные действия. Официальный комментарий полиция обещает предоставить после двенадцати.

Стоит отметить, что убийство произошло в довольно людном районе, здесь богато жилых домов, офисных помещений, магазинов и совсем недалеко находится один из крупнейших ночных клубов в Харькове. Поэтому свидетелей происшествия должно быть много.

Напомним, сегодня ночью на улице Клочковской в Харькове на парковке возле жилого дома неизвестный расстрелял автомобиль Audi, водитель погиб на месте.