Стали відомі версії вбивства у Харкові

"Чула два постріла, але вони були досить тихими, наче діти петардами гралися в все," - розповіла місцева мешканка Валентина.

А от за інформацією власних джерел УНН в правоохоронних органах, стріляв снайпер, який переховувався на недобудованій багатоповерхівці неподалік.

Водій Audi загинув на місці. Наразі особа загиблого поки що невідома. На місці тривають оперативно-слідчі дії. Офіційний коментар поліція обіцяє надати після дванадцятої.

Варто зазначити, що вбивство сталося у досить людному районі, тут богато житлових будинків, офісних приміщень, магазинів та зовсім недалеко знаходиться один із найбільших нічних клубів в Харкові. Тож свідків події мало б бути багато.

Нагадаємо, сьогодні вночі на вулиці Клочківській в Харкові на парковці біля житлового будинку невідомий розстріляв автомобіль Audi, водій загинув на місці.