Стали відомі версії вбивства у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Наразі відомо дві версії вбивства. Місцеві мешканці кажуть, що бачили, як зловмисник ховався між припаркованими автівками і як тільки Audi з його жертвою повертала, щоб припаркуватися, вбивця відкрив вогонь. Попередньо відомо, що він випустив дві автоматні черги, кулі влучили у лобове та бокове скло, передає кореспондент УНН.
"Чула два постріла, але вони були досить тихими, наче діти петардами гралися в все," - розповіла місцева мешканка Валентина.
А от за інформацією власних джерел УНН в правоохоронних органах, стріляв снайпер, який переховувався на недобудованій багатоповерхівці неподалік.
Водій Audi загинув на місці. Наразі особа загиблого поки що невідома. На місці тривають оперативно-слідчі дії. Офіційний коментар поліція обіцяє надати після дванадцятої.
Варто зазначити, що вбивство сталося у досить людному районі, тут богато житлових будинків, офісних приміщень, магазинів та зовсім недалеко знаходиться один із найбільших нічних клубів в Харкові. Тож свідків події мало б бути багато.
Нагадаємо, сьогодні вночі на вулиці Клочківській в Харкові на парковці біля житлового будинку невідомий розстріляв автомобіль Audi, водій загинув на місці.