Стали известны составы сборных Бельгии и Англии на матч за бронзу ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы команд национальных сборных Бельгии и Англии на чемпионате мира по футболу за третье место, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Согласно сообщению, в старте сборной Бельгии выйдут:
Куртуа (вратарь), Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Тилеманс, Шадли, Лукаку и Азар (капитан команды).
Стартовый состав сборной Англии:
Пикфорд (вратарь), Роуз, Стоунз, Магуайр, Трипьер, Джонс, Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Кейн (капитан) и Стерлинг.
Напомним, в Санкт-Петербурге пройдет встреча 21-го в истории чемпионата мира по футболу, в котором сборные Бельгии и Англии поведут борьбу за бронзовые комплекты наград.