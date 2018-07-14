Стали відомі склади збірних Бельгії й Англії на матч за бронзу ЧС-2018

КИЇВ. 14 липня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала стартові склади команд національних збірних Бельгії та Англії на чемпіонаті світу з футболу за третє місце, передає УНН з посиланням на прес-службу ФІФА.