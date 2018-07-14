Стали відомі склади збірних Бельгії й Англії на матч за бронзу ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала стартові склади команд національних збірних Бельгії та Англії на чемпіонаті світу з футболу за третє місце, передає УНН з посиланням на прес-службу ФІФА.
Згідно з повідомленням, у старті збірної Бельгії вийдуть:
Куртуа (воротар), Алдервейрелд, Компані, Вертонген, Меньє, Вітсель, Де Брюйне, Тілеманс, Шадлі, Лукаку та Азар (капітан команди).
Стартовий склад збірної Англії:
Пікфорд (воротар), Роуз, Стоунз, Магуайр, Тріп’єр, Джонс, Делф, Дайер, Лофтус-Чік, Кейн (капітан) та Стерлінг.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі пройде зустріч 21-го в історії чемпіонату світу з футболу, в якому збірні Бельгії та Англії поведуть боротьбу за бронзові комплекти нагород.