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Стали известны претенденты на получение "Спортивного Оскара Украины"

Стали известны претенденты на получение "Спортивного Оскара Украины"

Киев  •  УНН

 • 9999 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. По итогам голосования, в котором приняло участие 240 ведущих спортивных журналистов из всех регионов, были определены тройки претендентов в борьбе за престижную награду "Спортивный Оскар Украины", сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

В главных номинациях на звание лучшей спортсменки года-2018 претендует теннисистка Элина Свитолина, дзюдоиста Дарья Билодид и представительница стрельбы из пистолета Елена Костевич.

У мужчин на аналогичную награду также трое претендентов: Александр Абраменко (фристайл), Олег Верняев (спортивная гимнастика) и Жан Беленюк (борец).

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Вашему вниманию номинанты в других категориях:

Лучший тренер года: Энвер Аблаев (лыжная акробатика), Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид (дзюдо, тренеры Дарьи Билодид), Игорь Черединов (пулевая стрельба, тренер Елены Костевич).

Сенсация года: Марьян Закальницкий (спортивная ходьба), Роман Свичкар (фехтование), Алла Черкасова (борьба).

Лучшая команда года: Мужская четверка парная по академической гребле (Иван Довгодько, Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока), Елена Костевич/Олег Омельчук (пулевая стрельба), женская сборная по баскетболу 3 на 3 (Анна Ольховик, Кристина Филевич, Евгения Спитковская, Елена Огородникова).

Олимпийская надежда Украины: Екатерина Чорний (фехтование), Михаил Кохан (метание молота), Ярослава Магучих (прыжки в высоту).

Сильные духом (паралимпийские виды спорта): Виталий Лукьяненко (биатлон), Елизавета Мерешко (плавание), Оксана Шишкова (биатлон).

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Игорь Любченко (тайский бокс), Лариса Соловьева (пауэрлифтинг), женская сборная Украины по шахматам (Анна Музычук, Мария Музычук, Наталья Жукова, Анна Ушенина, Юлия Осьмак).

Также сказано, что имена обладателей "Спортивный Оскара" Украины назовут во время самой Церемонии, которая состоится 30 марта в Киеве.

Добавим, что "Герои спортивного года" - это национальный "Спортивный Оскар", призванный определить и наградить лучших атлетов, тренеров, команды и специалистов в спортивной отрасли страны.

Украинские Национальные Новости

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