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Стали відомі претенденти на отримання "Спортивного Оскара України"

Стали відомі претенденти на отримання "Спортивного Оскара України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. За підсумками голосування, в якому взяло участь 240 провідних спортивних журналістів з усіх регіонів, були визначені трійки претендентів у боротьбі за престижну нагороду "Спортивний Оскар України", повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

У головних номінаціях на звання кращої спортсменки року-2018 претендує тенісистка Еліна Світоліна, дзюдоїста Дар'я Білодід та представниця стрільби з пістолета Олена Костевич.

У чоловіків на аналогічну нагороду також троє претендентів: Олександр Абраменко (фрістайл), Олег Верняєв (спортивна гімнастика) і Жан Беленюк (борець).

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До вашої уваги номінанти в інших категоріях:

Кращий тренер року: Енвер Аблаєв (лижна акробатика), Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід (дзюдо, тренери Дар'ї Білодід), Ігор Чередінов (кульова стрільба, тренер Олени Костевич).

Сенсація року: Мар'ян Закальницький (спортивна ходьба), Роман Свічкар (фехтування), Алла Черкасова (боротьба).

Краща команда року: Чоловіча четвірка парна з академічного веслування (Іван Довгодько, Дмитро Міхай, Сергій Гринь, Олександр Надтока), Олена Костевич / Олег Омельчук (кульова стрільба), жіноча збірна з баскетболу 3 на 3 (Ганна Ольховик, Христина Філевич, Євгенія Спітковская , Олена Огороднікова).

Олімпійська надія України: Катерина Чорній (фехтування), Михайло Кохан (метання молота), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту).

Сильні духом (паралімпійські види спорту): Віталій Лук'яненко (біатлон), Єлизавета Мерешко (плавання), Оксана Шишкова (біатлон).

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту): Ігор Любченко (тайський бокс), Лариса Соловйова (пауерліфтинг), жіноча збірна України з шахів (Анна Музичук, Марія Музичук, Наталія Жукова, Ганна Ушеніна, Юлія Осьмак).

Також сказано, що імена володарів "Спортивного Оскару" України назвуть під час самої Церемонії, яка відбудеться 30 березня в Києві.

Додамо, що "Герої спортивного року" – це національний "Спортивний Оскар", покликаний визначити та нагородити кращих атлетів, тренерів, команди й фахівців у спортивній галузі країни.

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