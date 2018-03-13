Стали известны подробности взрыва маршрутки в оккупированном Донецке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Пострадавшие во взрыве пассажирского микроавтобуса в оккупированном Донецке рассказали представителям СММ ОБСЕ об обстоятельства трагедии, сообщает УНН.
В отчете СММ ОБСЕ говорится, что им удалось пообщаться с жертвами взрыва в Кировском районе Донецка. Представители миссии пообщались всего с шестерыми пострадавшими: четырьмя женщинами и двумя мужчинами.
Они рассказали, 9 марта они ехали на пассажирском микроавтобусе, едущем в направлении дороги H-15. В какой-то момент к ним побежал человек с криками «Остановите автобус!». За мужчиной следовал автомобиль с вооруженными людьми в военной форме.
Когда автобус притормозил, то автомобиль с вооруженными людьми, врезался в него, прижав мужчину к автобусу. По словам пострадавших, они увидели, что в руках у мужчины граната. Именно она и взорвалась, выбив стекла в автобусе. Шрапнель и осколки стекла травмировали пассажиров.
Медики больницы Калинина также сообщили, что кроме выше упомянутых пострадавших, у них также проходит лечение мужчина с осколочным ранением брюшной полости. Также в день взрыва в морг больницы были доставлены тела двоих погибших.
Представители миссии также сообщили, что видели на месте взрыва использованные латексные перчатки и окровавленные бумажные полотенца.
Напомним, ранее сообщалось, что трое местных жителей сообщили представителям миссии о том, что 9 марта около 11 утра слышали взрыв в районе пересечения улиц Бахметьева и Поченкова. Они также сообщили, что видели пострадавших и поврежденный микроавтобус "Mercedes-Benz Vito".