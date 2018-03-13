Стали відомі подробиці вибуху маршрутки в окупованому Донецьку

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Постраждалі під час вибуху пасажирського мікроавтобуса в окупованому Донецьку розповіли представникам СММ ОБСЄ про обставини трагедії, повідомляє УНН.

У звіті СММ ОБСЄ йдеться, що їм вдалося поспілкуватися з жертвами вибуху в Кіровському районі Донецька. Представники місії поспілкувалися всього з шістьома постраждалими: чотирма жінками і двома чоловіками.

Вони розповіли, що 9 березня їхали на пасажирському мікроавтобусі, що йде в напрямку дороги H-15. У якийсь момент до них побіг чоловік з криками “Зупиніть автобус!”. За чоловіком слідував автомобіль з озброєними людьми у військовій формі. Коли автобус пригальмував, то автомобіль з озброєними людьми, врізався в нього, притиснувши чоловіка до автобусу. За словами постраждалих, вони побачили, в руках у чоловіка гранату. Саме вона і вибухнула, вибивши скло в автобусі. Шрапнель і осколки скла травмували пасажирів.

Медики лікарні Калініна також повідомили, що крім вище згаданих постраждалих, у них також проходить лікування чоловік з осколковим пораненням черевної порожнини. Також в день вибуху в морг лікарні були доставлені тіла двох загиблих.

Представники місії також повідомили, що бачили на місці вибуху використані латексні рукавички і закривавлені паперові рушники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє місцевих жителів повідомили представникам місії про те, що 9 березня близько 11 ранку чули вибух в районі перетину вулиць Бахметьєва та Поченкова. Вони також повідомили, що бачили постраждалих і пошкоджений мікроавтобус “Mercedes-Benz Vito”. Також повідомлялося, що ймовірно вибух став наслідко затримання злочинця представниками так званого "МВС ДНР"

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