Стали известны подробности убийства адвокатом своей жены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Адвокат, застрелил свою жену, а затем покончил жизнь самоубийством, стрелял из незарегистрированного оружия. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчина совершил выстрелы из обреза охотничьего гладкоствольного ружья марки "ИЖ 12", который приобрел незаконно. Адвокат устроил стрельбу после ссоры с женой. Он выстрелил ей в живот, а после того, как она умерла - поджег комнату с покойной и застрелился сам, совершив выстрел из этого же обреза себе в грудную клетку.
Как сообщал УНН, произошло убийство в Коломые Ивано-Франковской области. Мужчина, работавший адвокатом, застрелил жену, поджег дом и застрелился сам.
Покойный оставил предсмертную записку, в которой просит прощения у родных за содеянное.
По фактам умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 и через незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство. Проводится проверка.