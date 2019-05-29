Стали відомі подробиці вбивства адвокатом своєї дружини

Чоловік здійснив постріли із обрізу мисливської гладкоствольної рушниці марки "ИЖ 12", який придбав незаконно. Адвокат зчинив стрілянину після сварки з дружиною. Він вистрелив їй у живіт, а після того, як вона померла – підпалив кімнату з покійною та застрелився сам, здійснивши постріл з цього ж обрізу собі в грудну клітину.

Як повідомляв УНН, подія сталася у Коломиї Івано-Франківської області. Чоловік, що працював адвокатом, застрелив дружину, підпалив будинок та застрелився сам.



Покійний залишив передсмертну записку, у якій просить вибачення у рідних за вчинене.



За фактами умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка.