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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Стали известны подробности стрельбы с ограбления в столице

Киев • УНН

 • 25195 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В результате разбойного нападения, произошедшего в столице на улице Сурикова, неизвестные украли сумку с 50 тысячами евро. Об этом сообщили УНН в полиции.

Стали известны подробности стрельбы с ограбления в столице

Нападение произошло 6 декабря среди бела дня. Трое неизвестных мужчин в масках вышли из автомобиля Volvo XC90 и обстреляли автомобиль Nissan X-Trail. После чего нападавшие вытащили водителя обстрелянной машины и избили его, отобрав сумку с деньгами. Сразу после этого нападавшие уехали с места преступления на своем авто.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.

Напомним, 6 декабря в Киеве на улице Сурикова произошло ограбление автомобиля с применением оружия, злоумышленников ищет полиция.

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