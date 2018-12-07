Стали известны подробности стрельбы с ограбления в столице

Нападение произошло 6 декабря среди бела дня. Трое неизвестных мужчин в масках вышли из автомобиля Volvo XC90 и обстреляли автомобиль Nissan X-Trail. После чего нападавшие вытащили водителя обстрелянной машины и избили его, отобрав сумку с деньгами. Сразу после этого нападавшие уехали с места преступления на своем авто.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.

Напомним, 6 декабря в Киеве на улице Сурикова произошло ограбление автомобиля с применением оружия, злоумышленников ищет полиция.