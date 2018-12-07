Стали известны подробности стрельбы с ограбления в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В результате разбойного нападения, произошедшего в столице на улице Сурикова, неизвестные украли сумку с 50 тысячами евро. Об этом сообщили УНН в полиции.
Нападение произошло 6 декабря среди бела дня. Трое неизвестных мужчин в масках вышли из автомобиля Volvo XC90 и обстреляли автомобиль Nissan X-Trail. После чего нападавшие вытащили водителя обстрелянной машины и избили его, отобрав сумку с деньгами. Сразу после этого нападавшие уехали с места преступления на своем авто.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.
Напомним, 6 декабря в Киеве на улице Сурикова произошло ограбление автомобиля с применением оружия, злоумышленников ищет полиция.