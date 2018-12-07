Стали відомі подробиці стрілянини з пограбування у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У результаті розбійного нападу, що стався у столиці на вулиці Сурікова, невідомі вкрали сумку з 50 тисячами євро. Про це УНН повідомили у поліції.
Напад стався 6 грудня серед білого дня. Троє невідомих чоловіків у масках вийшли з автомобіля Volvo XC90 та обстріляли автомобіль Nissan X-Trail. Після чого нападники витягли водія обстріляної машини та побили його, відібравши сумку з грошима. Одразу після цього нападники поїхали з місця злочину на своєму авто.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 ККУ – розбій.
Нагадаємо, 6 грудня у Києві на вулиці Сурікова сталося пограбування автомобіля із застосуванням зброї, зловмисників шукає поліція.