Стали известны подробности нападения на чиновницу мэрии Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Состояние и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк близкий к тяжелому. Об этом сообщил юрист Маси Найем на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Состояние Кати (Екатерины Гандзюк, - ред.) близок к тяжелому. Завтра (1 августа - ред.) будет консилиум. и тогда будет понятно, что к чему. Отец видел того, кто облил кислотой, еще пару дней назад, когда Катя была в Киеве", - написал Найем.
Он привел слова пострадавшей женщины: "Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла уйти. Прохожие пытались промыть водой".
Также Найем, ссылаясь на слова водителя, рассказал, что волосы и одежду Гандзюк дымили от разъедания кислотой.
"Я чувствовала, что после нераскрытых преступлений в Одессе, после того, что 32 дня полиция Херсона пыталась установить факт того, что Сергей Никитенко - журналист, я чувствовала, что я - следующая", - привел слова Гандзюк юрист.
Напомним, неизвестный облил и.о. управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк веществом, состав которой пока не установили. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Состояние ее тяжелое, но стабильное. Генпрокурор Украины взял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на Гандзюк. По словам врача, пострадавшая получила химическе ожоги более 30% тела.