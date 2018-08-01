Стали відомі подробиці нападу на чиновницю мерії Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Стан в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк близький до важкого. Про це повідомив юрист Масі Найем на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Стан Каті (Катерини Гандзюк, - ред.) близький до важкого. Завтра (1 серпня, - ред.) буде консиліум, і тоді буде зрозуміло, що до чого. Батько бачив того, хто облив кислотою, ще пару днів тому, коли Катя була в Києві", - написав Найем.
Він навів слова постраждалої жінки: "Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою".
Також Найем, посилаючись на слова водія, розповів що волосся та одяг Гандзюк диміли від роз'їдання кислотою.
"Я відчувала, що після нерозкритих злочинів в Одесі, після того, що 32 дні поліція Херсона намагалася встановити факт того що Сергій Нікітенко - журналіст, я відчувала, що я - наступна", - навів слова Гандзюк юрист.
Нагадаємо, невідомий облив в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк речовиною, склад якої поки що не встановили. Жінку госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні. Стан її тяжкий, але стабільний. Генпрокурор України взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на Гандзюк. За словами лікаря, постраждала зазнала хімічних опіків понад 30% тіла.