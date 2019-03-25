Стали известны детали взрыва в Киеве, в котором погиб россиянин

В квартире, которая стала местом взрыва, обнаружили фрагменты взрывателя ручной гранаты "УЗГМ-2". По предварительным выводам судмедэкспертов, в момент взрыва, взрывное устройство находилось в кармане брюк погибшего.

Как сообщал УНН, в доме на проспекте Науки в Голосеевском районе около 23 часов 23 марта произошел взрыв.

В результате взрыва погиб 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине. Стало известно, что он снимал квартиру на проспекте Науки.



По предварительной информации взрывотехников, сработало самодельное взрывное устройство. При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

По данному факту начато досудебное расследование.