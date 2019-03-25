Стали известны детали взрыва в Киеве, в котором погиб россиянин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Голосеевском районе Киева из-за взрыва в квартире погиб россиянин, находившийся в розыске за совершение убийства в Украине. УНН из собственных источников в правоохранительных органах стали известны подробности инцидента.
В квартире, которая стала местом взрыва, обнаружили фрагменты взрывателя ручной гранаты "УЗГМ-2". По предварительным выводам судмедэкспертов, в момент взрыва, взрывное устройство находилось в кармане брюк погибшего.
Как сообщал УНН, в доме на проспекте Науки в Голосеевском районе около 23 часов 23 марта произошел взрыв.
В результате взрыва погиб 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине. Стало известно, что он снимал квартиру на проспекте Науки.
По предварительной информации взрывотехников, сработало самодельное взрывное устройство. При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.
По данному факту начато досудебное расследование.