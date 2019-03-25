Стали відомі деталі вибуху в Києві, в якому загинув росіянин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Голосіївському районі Києва через вибух у квартирі загинув росіянин, який перебував у розшуку за вчинення вбивства в Україні. УНН з власних джерел у правоохоронних органах стали відомі подробиці інциденту.
У квартирі, яка стала місцем вибуху, виявили фрагменти підривача ручної гранати "УЗГМ-2". За попередніми висновками судмедекспертів, в момент вибуху, вибуховий пристрій знаходився у кишені штанів загиблого.
Як повідомляв УНН, у будинку на проспекті Науки у Голосіївському районі близько 23-ї години 23 березня стався вибух.
В результаті вибуху загинув 28-річний громадянин Російської Федерації, який перебував у розшуку за вчинення вбивства в Україні. Стало відомо, що він винаймав квартиру на проспекті Науки.
За попередньою інформацією вибухотехніків, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Під час огляду вибухотехніки вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, кілька паспортів різних держав та мобільні телефони.
За даним фактом розпочато досудове розслідування.