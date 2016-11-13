Произошел крупный пожар на территории химпарка в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На территории химического парка Леверкузен (Германия) произошла мощная вспышка. Вещества, попавшие в воздух, не опасны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Так, в Леверкузене, что вблизи Кельна, вечером в субботу, 12 ноября, произошел крупный пожар на территории химического парка.
Его локализация заняла несколько часов. Как сообщается, по результатам проверок было установлено, что вещество, попавшее в воздух, является "токсично безвредным".
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В результате пожара пострадавших нет, однако пожарная служба призвала население Кельна и Леверкузена не выходить на улицы, а также держать закрытыми окна и двери. Также проход судов по Рейну на участке вблизи Леверкузен был остановлен.
Кроме того, отметим, что на территории химического парка располагаются офисы более 70 компаний.