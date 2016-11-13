Сталася велика пожежа на території хімпарку в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На території хімічного парку Леверкузена (Німеччина) стався потужний спалах. Речовини, що потрапили в повітря, не є небезпечними, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Так, у Леверкузені, що поблизу Кельна, ввечері в суботу, 12 листопада, сталася велика пожежа на території хімічного парку.
Його локалізація зайняла кілька годин. Як повідомляється, за результатами перевірок було встановлено, що речовина, що потрапила в повітря, є “токсично нешкідлививою”.
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В результаті пожежі постраждалих немає, проте пожежна служба закликала населення Кельна і Леверкузена не виходити на вулиці, а також тримати зачиненими вікна та двері. Також прохід суден по Рейну на ділянці поблизу Леверкузена був зупиненим.
Крім того, зазначимо, що на території хімічного парку розташовуються офіси понад 70 компаній.