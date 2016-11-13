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Сталася велика пожежа на території хімпарку в Німеччині

Сталася велика пожежа на території хімпарку в Німеччині

Київ • УНН

 • 8165 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. На території хімічного парку Леверкузена (Німеччина) стався потужний спалах. Речовини, що потрапили в повітря, не є небезпечними, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Так, у Леверкузені, що поблизу Кельна, ввечері в суботу, 12 листопада, сталася велика пожежа на території хімічного парку.

Його локалізація зайняла кілька годин. Як повідомляється, за результатами перевірок було встановлено, що речовина, що потрапила в повітря, є “токсично нешкідлививою”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежа спалахнула на сталеварному заводі у Нью-Йорку

В результаті пожежі постраждалих немає, проте пожежна служба закликала населення Кельна і Леверкузена не виходити на вулиці, а також тримати зачиненими вікна та двері. Також прохід суден по Рейну на ділянці поблизу Леверкузена був зупиненим.

Крім того, зазначимо, що на території хімічного парку розташовуються офіси понад 70 компаній.

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