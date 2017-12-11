Стала известна причина смерти американского военнослужащего во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Стала известна причина смерти американского военнослужащего, умершего в львовском магазиниу. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передает УНН.
"Вчера, в 11.28 на станцию скорой медицинской помощи Львова поступило сообщение, что на ул. Лемковской, 9а (возле магазина оружия), в результате сердечного приступа (предварительно) скоропостижно скончался военнослужащий США в возрасте 21 год", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что военнослужащий находился в командировке на Яворивском учебном центре.
"Он умер до приезда бригады скорой помощи. Тело доставлено в областной судебно-медицинский морг", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Лемковской умер 21-летний иностранный гражданин.