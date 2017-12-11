Стала відома причина смерті американського військовослужбовця у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Стала відома причина смерті американського військовослужбовця, який помер у львівському магазиніу. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передає УНН.
"Вчора, о 11.28 на станцію швидкої медичної допомоги м.Львова надійшло повідомлення, що на вул. Лемківській, 9а, (біля магазину зброї), внаслідок серцевого нападу (попередньо) раптово помер військовослужбовець США, віком 21 рік", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що військовослужбовець знаходився у відрядженні на Яворівському учбовому центрі.
"Він помер до приїзду бригади швидкої допомоги. Тіло доставлено в обласний судово-медичний морг", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, 10 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів по вулиці Лемківській помер 21-річний іноземний громадянин.