Стала известна дата заседания суда по штрафу Коболеву в 1,3 млрд грн

"Дело по искам Коболева А.В. Энергетической таможни ГФС о признании противоправным и отмене постановления по делу о нарушении таможенных правил (по начислению штрафной санкции в размере 1,3 млрд грн) находится на рассмотрении в Подольском районном суде г. Киева. Судебное заседание назначено на 20.08.2018 года", - рассказали в ГФС.

Как сообщал УНН, ГФС наложила на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева два административных штрафа на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Подольский районный суд Киева отменил постановление Энергетической таможни ГФС о начислении штрафа в 7 млрд грн.

ГФС обжаловала отмену этого решения.

Напомним, ГФС завершила проверку правомерности штрафных санкций, примененных к Коболевк. Однако опубликование результатов проверки отложили. В ГФС отметили, что окончательные выводы о правомерности штрафных санкций можно будет делать после вступления судебных решений в законную силу.