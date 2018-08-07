Стала відома дата засідання суду щодо штрафу Коболєву в 1,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Засідання суду щодо штрафу голові “Нафтогазу” Андрію Коболєву в 1,3 млрд грн призначено на 20 серпня 2018 року. Про це УНН повідомили у ДФС у відповідь на запит.
“Справа за позовами Коболєва А.В. до Енергетичної митниці ДФС про визнання протиправною та скасування постанови у справі про порушення митних правил (стосовно нарахування штрафної санкції у розмірі 1,3 млрд грн) перебуває на розгляді в Подільському районному суді м. Києва. Судове засідання призначено на 20.08.2018 року”, — розповіли у ДФС.
Як повідомляв УНН, ДФС наклала на голову “Нафтогазу” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.
Подільський районний суд Києва скасував постанову Енергетичної митниці ДФС про нарахування штрафу у 7 млрд грн.
ДФС оскаржила скасування цього рішення.
Нагадаємо, ДФС завершила перевірку правомірності штрафних санкцій, застосованих щодо Коболєва. Проте опублікування результатів перевірки відтермінували. У ДФС наголосили, що остаточні висновки щодо правомірності штрафних санкцій можна буде робити після набрання судовими рішеннями законної сили.