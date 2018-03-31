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"Сталь" усилилась вратарем ФК "Карпаты"

"Сталь" усилилась вратарем ФК "Карпаты"

Киев  •  УНН

 • 11547 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Профессиональный футбольный клуб “Сталь” объявил о подписании контракта с 22-летним украинским вратарем Иваном Силецким, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Воспитанник Школы Львовского государственного университета физической культуры перешел в каменский клуб в качестве свободного агента.

Сыграл четыре сезона на профессиональном уровне в составе юниорской и молодежного составов львовских “Карпат”, Силецкий будет выступать в рядах “Стали” под 25-м номером.

Стоит отметить, что завтра команда проведет поединок 25-го тура УПЛ с донецким “Олимпиком”.

Украинские Национальные Новости

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