"Сталь" усилилась вратарем ФК "Карпаты"

Воспитанник Школы Львовского государственного университета физической культуры перешел в каменский клуб в качестве свободного агента.

Сыграл четыре сезона на профессиональном уровне в составе юниорской и молодежного составов львовских “Карпат”, Силецкий будет выступать в рядах “Стали” под 25-м номером.

Стоит отметить, что завтра команда проведет поединок 25-го тура УПЛ с донецким “Олимпиком”.