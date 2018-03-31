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"Сталь" підсилилась воротарем ФК "Карпати"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Професійний футбольний клуб “Сталь” оголосив про підписання контракту з 22-річним українським воротарем Іваном Сілецьким, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Вихованець Школи Львівського державного університету фізичної культури перейшов в кам’янський клуб у якості вільного агента.

Відіграв чотири сезони на професійному рівні в складі юніорської та молодіжного складів львівських “Карпат”, Сілецький виступатиме в рядах “Сталі” під 25-м номером.

Варто відзначити, що завтра команда проведе поєдинок 25-го туру УПЛ із донецьким “Олімпіком”.

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