Стаховский стартовал с победы на теннисных соревнованиях в Братиславе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский начал борьбу за трофей на соревнованиях категории "челленджер" в Братиславе (Словакия), сообщает корреспондент.
В первом круге одиночного турнира наш соотечественник потратил только 67 минут чтобы победить 5-го сеяного аргентинца Марко Трунджельити — 6:2, 6:4.
Примечательно, что киевлянин сумел 9 раз подать эйс.
В следующем раунде Стаховского ждет противостояние с одним из владельцев “вайлд кард”.
Добавим, что украинец также выступит и в парной сетке турнира вместе с россиянином Евгением Донским.