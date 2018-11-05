Стаховський стартував з перемоги на тенісних змаганнях у Братиславі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Киянин Сергій Стаховський розпочав боротьбу за трофей на змаганнях категорії “челленджер” у Братиславі (Словаччина), повідомляє кореспондент УНН.
У першому колі одиночного турніру наш співвітчизник витратив лише 67 хвилин аби перемогти 5-го сіяного аргентинця Марко Трунджельіті — 6:2, 6:4.
Примітно, що киянин зумів 9 разів подати ейси.
У наступному раунді на Стаховського очікує протистояння з одним із власників “вайлд кард”.
Додамо, що українець також виступить і в парній сітці турніру разом із росіянином Євгеном Донським.