Стаховський стартував з перемоги на тенісних змаганнях у Братиславі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Киянин Сергій Стаховський розпочав боротьбу за трофей на змаганнях категорії “челленджер” у Братиславі (Словаччина), повідомляє кореспондент УНН.

У першому колі одиночного турніру наш співвітчизник витратив лише 67 хвилин аби перемогти 5-го сіяного аргентинця Марко Трунджельіті — 6:2, 6:4.

Примітно, що киянин зумів 9 разів подати ейси.

У наступному раунді на Стаховського очікує протистояння з одним із власників “вайлд кард”.

Додамо, що українець також виступить і в парній сітці турніру разом із росіянином Євгеном Донським.

Українські Національні Новини

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