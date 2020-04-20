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Стадион клуба АПЛ станет центром тестирования на коронавирус

Стадион клуба АПЛ станет центром тестирования на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 13061 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Английский "Брайтон" и "Амекс Стэдиум" был преобразован в центр тестирования на коронавирус, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

На клубном стадионе будут работать более 50 медиков. Они смогут принимать до 1000 тестов ежедневно с последующим результатом в течение 48 часов.

Тестирование будет проводиться только по предварительной записи, и те, кто испытывает симптомы вируса, должны будут следовать рекомендациям правительства.

"Это невероятно. Это большой триумф командной работы и тяжелой работы. Стадион будет самым испытательным полигоном на южном побережье, и будет использоваться для самопроверки и вспомогательных испытаний", - сказал исполнительный директор Пол Барбер.

Стоит отметить, что ранее у двух игроков "Брайтона" был обнаружен положительный тест на COVID-19.

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