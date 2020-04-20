Стадион клуба АПЛ станет центром тестирования на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Английский "Брайтон" и "Амекс Стэдиум" был преобразован в центр тестирования на коронавирус, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
На клубном стадионе будут работать более 50 медиков. Они смогут принимать до 1000 тестов ежедневно с последующим результатом в течение 48 часов.
Тестирование будет проводиться только по предварительной записи, и те, кто испытывает симптомы вируса, должны будут следовать рекомендациям правительства.
"Это невероятно. Это большой триумф командной работы и тяжелой работы. Стадион будет самым испытательным полигоном на южном побережье, и будет использоваться для самопроверки и вспомогательных испытаний", - сказал исполнительный директор Пол Барбер.
Стоит отметить, что ранее у двух игроков "Брайтона" был обнаружен положительный тест на COVID-19.