Стадіон клубу АПЛ стане центром тестування на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Англійський ФК "Брайтон" і "Амекс Стедіум" був перетворений в центр тестування на коронавірус, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
На клубному стадіоні будуть працювати більше 50 медиків. Вони зможуть брати до 1 тисячі тестів щодня з наступним результатом протягом 48 годин.
Тестування проводитиметься тільки за попереднім записом, і ті, хто відчуває симптоми вірусу, повинні будуть дотримуватись рекомендацій уряду.
"Це неймовірно. Це великий тріумф командної роботи і важкої роботи. Стадіон буде найбільшим випробувальним полігоном на південному узбережжі, і буде використовуватися для самоперевірки і допоміжних випробувань", - сказав виконавчий директор Пол Барбер.
Варто відзначити, що раніше у двох гравців "Брайтона" був виявлений позитивний тест на COVID-19.