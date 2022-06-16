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США увеличили финансирование VPN-сервисов, чтобы россияне могли обойти цензуру в интернете – Reuters

США увеличили финансирование VPN-сервисов, чтобы россияне могли обойти цензуру в интернете – Reuters

Киев • УНН

 • 153757 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Правительство США с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличило финансирование трех технологических компаний, чтобы россияне могли обойти кремлевскую цензуру и получить доступ к западным СМИ. Об этом Reuters рассказали пять человек, знакомых с ситуацией, передает УНН.

Детали

По словам собеседников агентства, США финансирует три компании, которые строят виртуальные частные сети (VPN) –nthLink, Psiphon и Lantern. Эти компании и два должностных лица из финансируемой правительством США некоммерческой организации Open Technology Fund (OTF) утверждают, что после 24 февраля в России вырос спрос на программы VPN.

В период с 2015 по 2021 год эти три компании получили по меньшей мере 4,8 миллиона долларов США, согласно с общедоступными финансовыми документами, пишет Reuters. С февраля 2022 года общий объем финансирования, выделенного компаниям, увеличился почти вдвое, информируют источники.

Финансирование поступает через агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое наблюдает за поддерживаемыми американским правительством вещателями, в частности "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Цитата

"В связи с эскалацией кремля относительно свободы СМИ мы наблюдаем чрезвычайный всплеск спроса на эти инструменты среди россиян", — сказала спикер USAGM Лори Мой.

По ее словам в прошлом месяце программами VPN, которые поддерживает правительство, воспользовалось более 4 миллионов пользователей из россии.

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