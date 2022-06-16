США збільшили фінансування VPN-сервісів, щоб росіяни могли обійти цензуру в інтернеті – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Уряд США з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну збільшив фінансування трьох технологічних компаній, щоб росіяни мали змогу обійти кремлівську цензуру та отримати доступ до західних ЗМІ. Про це Reuters розповіли п'ятеро осіб, знайомих із ситуацією, передає УНН.
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За словами співрозмовників агентства, США фінансує три компанії, які створюють віртуальні приватні мережі (VPN), – nthLink, Psiphon і Lantern. Ці компанії та дві посадові особи фінансованої урядом США некомерційної організації Open Technology Fund (OTF) стверджують, що після 24 лютого у росії зріс попит на програми VPN.
У період з 2015 по 2021 рік ці три компанії отримали щонайменше 4,8 мільйона доларів США, згідно з загальнодоступними фінансовими документами, пише Reuters. З лютого 2022-го загальний обсяг фінансування, виділеного компаніям, збільшився майже вдвічі, інформують джерела.
Фінансування надходить через агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке наглядає за підтримуваними урядом США мовниками, зокрема "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".
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"У зв’язку з ескалацією кремля щодо свободи ЗМІ ми спостерігаємо надзвичайний сплеск попиту на ці інструменти серед росіян", - сказала речниця USAGM Лорі Мой.
За її словами минулого місяця програмами VPN, які підтримує уряд, скористалося понад 4 мільйони користувачів з росії.