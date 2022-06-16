США збільшили фінансування VPN-сервісів, щоб росіяни могли обійти цензуру в інтернеті – Reuters

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28643 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73612 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116209 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167846 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165747 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167621 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145898 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114730 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107950 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304800 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118744 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88602 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175899 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75501 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63718 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175897 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304801 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566853 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511026 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711916 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32725 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88602 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118744 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141934 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155514 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

США збільшили фінансування VPN-сервісів, щоб росіяни могли обійти цензуру в інтернеті – Reuters

США збільшили фінансування VPN-сервісів, щоб росіяни могли обійти цензуру в інтернеті – Reuters

Київ • УНН

 • 153761 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Уряд США з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну збільшив фінансування трьох технологічних компаній, щоб росіяни мали змогу обійти кремлівську цензуру та отримати доступ до західних ЗМІ. Про це Reuters розповіли п'ятеро осіб, знайомих із ситуацією, передає УНН.

Деталі

За словами співрозмовників агентства, США фінансує три компанії, які створюють віртуальні приватні мережі (VPN), – nthLink, Psiphon і Lantern. Ці компанії та дві посадові особи фінансованої урядом США некомерційної організації Open Technology Fund (OTF) стверджують, що після 24 лютого у росії зріс попит на програми VPN.

У період з 2015 по 2021 рік ці три компанії отримали щонайменше 4,8 мільйона доларів США, згідно з загальнодоступними фінансовими документами, пише Reuters. З лютого 2022-го загальний обсяг фінансування, виділеного компаніям, збільшився майже вдвічі, інформують джерела.

Фінансування надходить через агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке наглядає за підтримуваними урядом США мовниками, зокрема "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Цитата

"У зв’язку з ескалацією кремля щодо свободи ЗМІ ми спостерігаємо надзвичайний сплеск попиту на ці інструменти серед росіян", - сказала речниця USAGM Лорі Мой.

За її словами минулого місяця програмами VPN, які підтримує уряд, скористалося понад 4 мільйони користувачів з росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини СвітуТехнології
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27