США заверяют ЕС относительно роли в соглашении в Украине на фоне стремлений рф снять санкции - Bloomberg

Официальные лица США сказали своим европейским коллегам, что Европейский Союз должен будет участвовать в любом мирном соглашении в Украине, учитывая то, что россия хочет снять санкции, введенные блоком как часть соглашения, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Соединенные Штаты недавно передали европейцам сообщение о том, что приоритетом является прекращение боевых действий в конфликте и обсуждение таких вопросов, как возможные договоренности по безопасности для Украины после этого", сказали люди.

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Это взаимодействие, пишет издание, может дать определенные заверения союзным странам, которые опасаются, что США попытаются заключить сделку без участия европейских лидеров, что может ослабить Украину или безопасность Европы. До сих пор президент США Дональд Трамп в значительной степени исключал Европу из своих разговоров с Украиной и россией.

Президент владимир путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом пообещал ограничить российские атаки на украинские энергетические активы, но отказался согласиться на более широкое 30-дневное прекращение огня, как того хотели США, а также требуя от США и других стран прекратить передачу оружия и разведданных. Они разговаривали более 90 минут.



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Союзники Украины ввели ряд пакетов санкций против россии после вторжения рф в Украину в 2022 году. Ограничительные меры коснулись как лиц, приближенных к российской власти, так и организаций. Существуют также вторичные санкции, которые направлены на усиление влияния прямых санкций путем наказания третьих сторон, которые стремятся иметь дело с организациями, внесенными в черный список.

Представители США неоднократно заявляли союзникам, что санкции будут оставаться в силе, пока не будет заключено соглашение, и они готовы принять меры, чтобы усилить давление на кремль, если он не будет сотрудничать, в частности, в отношении энергетики.

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После встречи с Трампом на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил телеканалу Bloomberg, что отношения с россией в конце концов должны быть нормализованы после прекращения боевых действий в Украине, подчеркнув необходимость продолжать давление на москву, чтобы обеспечить прогресс в переговорах о прекращении огня.

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Однако министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью в понедельник, что было бы "вредно даже рассматривать" возобновление отношений с россией на этом этапе. По его словам, россии нужно сделать длинный список уступок, прежде чем это произойдет, включая прекращение войны, возвращение оккупированной украинской территории и выплату репараций Украине.