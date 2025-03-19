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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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США запевняють ЄС щодо ролі в угоді в Україні на тлі прагнень рф зняти санкції - Bloomberg

Київ • УНН

 • 15205 перегляди

США закликають до участі ЄС у мирній угоді в Україні, оскільки росія прагне зняття санкцій. Вашингтон запевняє союзників у важливості європейської участі.

США запевняють ЄС щодо ролі в угоді в Україні на тлі прагнень рф зняти санкції - Bloomberg

Офіційні особи США сказали своїм європейським колегам, що Європейський Союз повинен буде брати участь у будь-якій мирній угоді в Україні, враховуючи те, що росія хоче зняти санкції, запроваджені блоком як частину угоди, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Сполучені Штати нещодавно передали європейцям повідомлення про те, що пріоритетом є припинення бойових дій у конфлікті та обговорення таких питань, як можливі домовленості щодо безпеки для України після цього", сказали люди.

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Ця взаємодія, пише видання, може дати певні запевнення союзним країнам, які побоюються, що США спробують укласти угоду без участі європейських лідерів, що може послабити Україну чи безпеку Європи. Досі президент США Дональд Трамп значною мірою виключав Європу зі своїх розмов із Україною та росією.

Президент володимир путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом пообіцяв обмежити російські атаки на українські енергетичні активи, але відмовився погодитися на ширше 30-денне припинення вогню, як того прагнули США, а також вимагаючи від США та інших країн припинити передачу зброї та розвідданих. Вони розмовляли понад 90 хвилин.

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Союзники України запровадили низку пакетів санкцій проти росії після вторгнення рф в Україну у 2022 році. Обмежувальні заходи торкнулися як осіб, наближених до російської влади, так і організацій. Існують також вторинні санкції, які спрямовані на посилення впливу прямих санкцій шляхом покарання третіх сторін, які прагнуть мати справу з організаціями, внесеними до чорного списку.

Представники США неодноразово заявляли союзникам, що санкції залишатимуться в силі, доки не буде укладено угоду, і вони готові вжити заходів, щоб посилити тиск на кремль, якщо він не співпрацюватиме, зокрема щодо енергетики.

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Після зустрічі з Трампом минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив телеканалу Bloomberg, що відносини з росією врешті повинні бути нормалізовані після припинення бойових дій в Україні, наголосивши на необхідності продовжувати тиск на москву, щоб забезпечити прогрес у переговорах про припинення вогню.

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Однак міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив в інтерв’ю в понеділок, що було б "шкідливо навіть розглядати" відновлення відносин з росією на цьому етапі. За його словами, росії потрібно зробити довгий список поступок, перш ніж це станеться, включаючи припинення війни, повернення окупованої української території та виплату репарацій Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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