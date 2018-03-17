США заверили Японию, что никогда не признают КНДР ядерной державой

КИЕВ. 17 марта. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заверил министра иностранных дел Японии Таро Коно в том, что Вашингтон никогда не признает КНДР ядерной державой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.