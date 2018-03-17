США заверили Японию, что никогда не признают КНДР ядерной державой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заверил министра иностранных дел Японии Таро Коно в том, что Вашингтон никогда не признает КНДР ядерной державой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.
Глава МИД Японии в настоящее время находится с официальным визитом в США, куда прибыл для обсуждения тематики КНДР. Он уже встретился с первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном и вице-президентом Майклом Пенсом.
Ранее Коно отмечал, что если Пхеньян согласится на ликвидацию своей ядерной программы, то японское правительство будет готово взять на себя первоначальные затраты Международного агентства по атомной энергии о проведении необходимых инспекций.
Таро Коно и Майкл Пенс также решили, что продолжат усиливать давление на КНДР “до максимально возможного уровня” до тех пор, пока Северная Корея не сделает конкретных шагов по своей денуклеаризации.
Отмечается, что Коно также попросил Пенса о том, чтобы американская сторона во время будущих возможных переговоров на высшем уровне с КНДР коснулась темы похищенных японских граждан. Вопрос японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы, является одним из самых болезненных в отношениях между Токио и Пхеньяном, которые не поддерживают официальных дипломатических связей.
Напомним, согласно сообщению министра иностранных дел Японии Таро Коно на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, признание мировым сообществом КНДР в качестве ядерной державы может положить конец текущего режима, который регулирует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).