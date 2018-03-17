США запевнили Японію, що ніколи не визнають КНДР ядерною державою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки генерал Герберт Макмастер запевнив міністра закордонних справ Японії Таро Коно в тому, що Вашингтон ніколи не визнає КНДР ядерною державою. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.
Глава МЗС Японії у даний час знаходиться з офіційним візитом у США, куди прибув для обговорення тематики КНДР. Він уже зустрівся з першим заступником держсекретаря Джоном Салліваном і віце-президентом Майклом Пенсом.
Раніше Коно відзначав, що якщо Пхеньян погодиться на ліквідацію своєї ядерної програми, то японський уряд буде готовий взяти на себе початкові витрати Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення необхідних інспекцій.
Таро Коно і Майкл Пенс також вирішили, що продовжать посилювати тиск на КНДР “до максимально можливого рівня” до тих пір, поки Північна Корея не зробить конкретних кроків зі своєї денуклеаризації.
Відзначається, що Коно також попросив Пенса про те, щоб американська сторона під час майбутніх можливих переговорів на вищому рівні з КНДР торкнулася теми викрадених японських громадян. Питання японських громадян, викрадених розвідкою КНДР в 1970-і роки, є одним з найболючіших у стосунках між Токіо і Пхеньяном, які не підтримують офіційних дипломатичних зв’язків.
Нагадаємо, згідно з повідомленням міністра закордонних справ Японії Таро Коно на 54-й Мюнхенській конференції з безпеки, визнання світовою спільнотою КНДР як ядерної держави може покласти край поточного режиму, який регулює Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).