США запретили ряду чиновников ДР Конго въезд в страну

В черный список вошли — глава Национальной независимой избирательной комиссии (ННИК) Корней Нангаа и председатель Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента) Обен Минаку. По мнению американских властей, все они причастны к “значительной коррупции, связанной с избирательным процессом”.

“Выборы отражают стремление народа ДРК к переменам и подотчетным государственным институтам. Тем не менее, существуют оправданные опасения по поводу проведения и прозрачности избирательного процесса”, — говорится в сообщении Госдепа.

20 января Конституционный суд (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) признал действительными предварительные итоги президентских выборов, прошедших в стране 30 декабря 2018 года, и официально объявил их победителем одного из оппозиционных кандидатов, лидера партии “Союз за демократию и социальный прогресс” Феликса Чисикеди, отклонив иск другого оппозиционного кандидата Мартена Файюлу о пересмотре итогов голосования.

Как сообщал УНН, проигравший на выборах в Конго кандидат объявил себя президентом страны.