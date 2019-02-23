США заборонили ряду чиновників ДР Конго в'їзд в країну

До чорного списку увійшли — голова Національної незалежної виборчої комісії (ННІК) Корній Нангаа і голова Національної Асамблеї (нижня палата парламенту) Обен Мінаку. На думку американської влади, всі вони причетні до “значної корупції, пов’язаної з виборчим процесом”.

“Вибори відображають прагнення народу ДРК до змін і підзвітним державним інституціям. Тим не менш, існують виправдані побоювання з приводу проведення та прозорості виборчого процесу”, — йдеться в повідомленні Держдепу.

20 січня Конституційний суд (КС) Демократичної Республіки Конго (ДРК) визнав дійсними попередні підсумки президентських виборів, що пройшли в країні 30 грудня 2018 року, і офіційно оголосив їхнім переможцем одного з опозиційних кандидатів, лідера партії “Союз за демократію і соціальний прогрес” Фелікса Чісікеді , відхиливши позов іншого опозиційного кандидата Мартена Файюлу про перегляд підсумків голосування.

Як повідомляв УНН, переможений на виборах в Конго кандидат оголосив себе президентом країни.