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15 марта, 19:03 • 115089 просмотра

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15 марта, 13:44 • 166302 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101390 просмотра

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США: ЕС должен обеспечить гибкий процесс выхода Великобритании

США: ЕС должен обеспечить гибкий процесс выхода Великобритании

Киев • УНН

 • 9842 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Белый дом призвал Великобританию и Европейский Союз обеспечить гибкий и гладкий процесс выхода Великобритании из ЕС, передает УНН со ссылкой на Reuters .

"Мы призываем Соединенное Королевство и Европейский Союз в своих переговорах продолжать быть гибкими, и разобраться в этом процессе, который является прагматичным, прозрачным и продуктивным", - заявил представитель Белого дома Эрик Шульц.

Также Э.Шульц сказал, что администрация президента Барака Обамы будет продолжать активно следить за финансово-экономической ситуацией и консультациями с международными партнерами с целью поддержания финансовой стабильности и роста.

"Мы понимаем решение высокой судебной инстанции Соединенного Королевства. Мы и будем продолжать тесно сотрудничать с чиновниками в Лондоне, Брюсселе, и нашими международными партнерами по всему миру, чтобы обеспечить долгосрочную экономическую стабильность, безопасность и процветание в Европе и за ее пределами ", - сказал он.

Как сообщал УНН, Высокий суд Англии в четверг принял решение, что британское правительство нуждается в одобрении парламента для того, чтобы инициировать процесс выхода страны из Европейского Союза.

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