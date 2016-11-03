США: ЕС должен обеспечить гибкий процесс выхода Великобритании

"Мы призываем Соединенное Королевство и Европейский Союз в своих переговорах продолжать быть гибкими, и разобраться в этом процессе, который является прагматичным, прозрачным и продуктивным", - заявил представитель Белого дома Эрик Шульц.

Также Э.Шульц сказал, что администрация президента Барака Обамы будет продолжать активно следить за финансово-экономической ситуацией и консультациями с международными партнерами с целью поддержания финансовой стабильности и роста.

"Мы понимаем решение высокой судебной инстанции Соединенного Королевства. Мы и будем продолжать тесно сотрудничать с чиновниками в Лондоне, Брюсселе, и нашими международными партнерами по всему миру, чтобы обеспечить долгосрочную экономическую стабильность, безопасность и процветание в Европе и за ее пределами ", - сказал он.

Как сообщал УНН, Высокий суд Англии в четверг принял решение, что британское правительство нуждается в одобрении парламента для того, чтобы инициировать процесс выхода страны из Европейского Союза.