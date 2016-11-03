США: ЄС повинен забезпечити гнучкий процес виходу Великобританії нього
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Білий дім закликав Великобританію і Європейський Союз забезпечити гнучкий і гладкий процес виходу Великобританії з ЄС, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ми закликаємо Сполучене Королівство і Європейський Союз у своїх переговорах продовжувати бути гнучким, і розібратися в цьому процесі, який є прагматичним, прозорим і продуктивним”, — заявив представник Білого дому Ерік Шульц.
Також Е.Шульц сказав, що адміністрація президента Барака Обами буде продовжувати активно стежити за фінансово-економічною ситуацією та консультаціями з міжнародними партнерами з метою підтримання фінансової стабільності та зростання.
“Ми розуміємо рішення високої судової інстанції Об’єднаного Королівства. Ми і будемо продовжувати тісно співпрацювати з чиновниками в Лондоні, Брюсселі, і нашими міжнародними партнерами по всьому світу, щоб забезпечити довготермінову економічну стабільність, безпеку та процвітання в Європі і за її межами”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Високий суд Англії у четвер ухвалив рішення, що британський уряд потребує схвалення парламенту для того, щоб ініціювати процес виходу країни з Європейського Союзу.